Il Newcastle vuole Gabigol a gennaio: la volontà dell’ex Inter è chiara

L'attaccante ex Inter classe 1996 vuole restare in Brasile nonostante il corteggiamento del Newcastle, che vuole portarlo in Premier

Alessandro De Felice

Gabigol torna ad infiammare il mercato. L'attaccante brasiliano ex Inter è finito nel mirino del Newcastle. I 'Magpies' sono alla ricerca di rinforzi da regalare al tecnico Howe per risollevare una classifica che vede la squadra bianconero nelle retrovie.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, Gabriel Barbosa non vorrebbe trasferirsi a gennaio: il brasiliano non ha intenzioni di lasciare il Flamengo, club per cui ha superato ogni record di marcature.