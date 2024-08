Il futuro di Alessandro Fontanarosa sta per essere definito. Il difensore classe 2003, rientrato all'Inter dopo la stagione in prestito vissuta a Cosenza, lascerà nuovamente i nerazzurri: secondo Tuttosport, è ormai imminente la sua cessione alla Reggiana, altra formazione militante in Serie B.

Come già raccontato da Fcinter1908, il giocatore potrebbe rimanere ancora per qualche giorno a disposizione di Simone Inzaghi, in attesa che il mercato regali al tecnico interista un nuovo innesto in difesa.