Come appurato da FCInter1908, l'idea dell'Inter è di tenerlo in rosa fino a quando non arriverà l'atteso rinforzo per la difesa. Poi, Fontanarosa sarà libero di partire in prestito, per giocare con maggiore continuità. A questo proposito, secondo quanto verificato dalla nostra redazione, su di lui sono attivi vari club di Serie B, che avrebbero chiesto informazioni. In particolare, Reggina e Spezia.