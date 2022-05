Impallomeni: “Dybala-Lautaro coppia che intriga. Perisic giocatore straordinario”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del futuro di Paulo Dybala

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del futuro di Paulo Dybala ma non solo:

"Chi lo prende. Non so cosa deciderà Dybala, ma l'Inter mi sembra in vantaggio, con la Roma sullo sfondo. Certo che Dybala-Lautaro è una coppia che intriga".