In UK – Inter, si complica la pista Aguero: agenti in contatto col Barcellona

Sky Sports UK rivela i contatti in corso tra il Barcellona e l'entourage di Sergio Aguero, in scadenza a fine stagione col City

Alessandro De Felice

Il Barcellona fa sul serio per Sergio Aguero. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, il club catalano è in contatto con gli agenti del calciatore argentino in vista della scadenza del contratto che lo lega al Manchester City.

L'accordo tra Aguero e i Citizens scadrà il prossimo 30 giugno. Il 'Kun', miglior marcatore della storia del club inglese con 258 gol in 387 partite lascerà Etihad. Stando a quanto scrivono i media inglesi, il Barcellona è pronto a giocarsi la carta Lionel Messi per convincere Aguero e ingaggiarlo a parametro zero.

Il 32enne è stato accostato anche a Inter e Juventus in vista della prossima stagione. Un'opportunità low cost sul mercato per i club italiani, che però devono fare i conti con le serie intenzioni del Barcellona, che non vuole lasciarsi scappare Aguero.