In Spagna – Real, occhi su Lautaro Martinez: non è tra i tre incedibili dell’Inter

Non c’è solo il Barcellona tra i club interessati a Lautaro Martinez e non è più una novità che il Real Madrid sia alla finestra. Per vedere cosa accade anche con la questione rinnovo ancora aperta. In Spagna parlano dell’argentino e sottolineano che non sarebbe tra gli incedibili del club nerazzurro. Defensa Central, un sito vicino alle questioni della società guidata da Florentino Perez, parla di tre giocatori. Sono quelli da non cedere per il club nerazzurro: “De Vrij, Lukaku e Barella”. Questi i tre nomi intoccabili secondo il sito spagnolo.

“Il club madrileno ha buoni rapporti con la società milanese e sa perfettamente quali sono i giocatori che non sono sul mercato. Lautaro Martinez non fa parte degli incedibili. L’Inter vuole vendere Lautaro ma vuole ottenere il massimo dalla trattative perché è una delle sue stelle. L’argentino piace molto anche al City e al Barça. Al momento non ha ancora rinnovato. Se arrivasse quel rinnovo però anche lui entrerebbe nella lista degli intoccabili”.

(Fonte: Defensa Central)