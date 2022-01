Sky – Insigne, è fatta col Toronto: entro lunedì l’annuncio. Le cifre

Lorenzo Insigne è pronto a dire addio al Napoli e alla Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il suo passaggio al Toronto

Lorenzo Insigne è pronto a dire addio al Napoli e alla Serie A. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è fatta per il suo passaggio al Toronto. Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si trasferirà a giugno, in scadenza dal Napoli. La scorsa estate, Insigne era stato accostato anche all’Inter per l’attacco. Insigne guadagnerà 11,5 milioni di euro netti a stagione con 4,5 di bonus per 5 anni e mezzo.