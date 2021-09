Sky – Insigne, l’Inter ci aveva provato davvero: la cifra chiesta dal Napoli

Il retroscena svelato da Sky Sport sull'interesse dei nerazzurri per il capitano del Napoli, in scadenza di contratto

Sky Sport torna sull’interesse estivo dell’Inter per Lorenzo Insigne. L’attaccante, in scadenza di contratto col Napoli al 30 giugno 2022, era stato un’idea di mercato dei nerazzurri prima dell’affondo per il Tucu Correa. Il Napoli chiedeva 30 milioni di euro, i dirigenti interisti hanno virato sull’argentino su indicazione precisa di Simone Inzaghi. Intanto, sul fronte rinnovo non risultano avvicinamenti tra il Napoli e il giocatore al momento.