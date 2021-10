Insigne-Inter, lo scenario in vista di gennaio se non rinnova col Napoli

Cosa può succedere durante il prossimo mercato invernale in caso di mancato rinnovo di Insigne con il Napoli

Uno scenario a sorpresa, ipotizzato oggi da Tuttosport in vista della prossima finestra di mercato. Ancora non c'è la firma di Lorenzo Insigne sul rinnovo di contratto con il Napoli e l'Inter osserva con attenzione. Come sottolineato oggi dal quotidiano, "dagli uffici nerazzurri, così come da parte di Pisacane, filtra che ieri i discorsi non siano caduti sulla situazione di Insigne, ma c'è da scommettere che se a gennaio il capitano non avrà rinnovato, l'Inter andrà tenuta presente per il futuro a parametro zero di Lorenzo”, si legge.