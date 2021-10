Sky – Insigne, cifre e ipotesi pittoresche. Rinnovo con il Napoli non facile. Ma…

L'attaccante ha aperto il dialogo con De Laurentiis per prolungare il contratto. Secondo alcune fonti l'Inter resta interessata

"Cifre, ipotesi un po' pittoresche ma per il momento il dialogo è riaperto. La trattativa non è facile". Così a Skysport parlano del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. L'Inter, secondo alcuni, sarebbe una tentazione per il giocatore. Perché i nerazzurri sarebbero disposti a riconoscere all'attaccante sei mln all'anno. "Ci sono progetti, aspettative, numeri sui quali discutere. Le parti si ritroveranno - spiega l'inviato a seguito del club di De Laurentiis, Francesco Modugno - con la consapevolezza da parte di entrambi di ciò che uno rappresenta per l'altro. Il Napoli per Lorenzo è tutto o quasi e Lorenzo per il Napoli è il suo capitano e bandiera".