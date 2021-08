GdS – Insigne e il Napoli separati in casa: l’Inter c’è, doppia strategia pronta

Gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport sul futuro del capitano del Napoli: i nerazzurri fanno sul serio

Alessandro Cosattini

Separato in casa Napoli, con l’Inter sempre vigile. Lorenzo Insigne si prepara a esordire nella nuova stagione nella squadra allenata da Luciano Spalletti, ma il suo futuro resta ancora da scrivere. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che fa chiarezza sulle situazioni del giocatore e dei due club: “In prospettiva, non ci sono certezze, sa bene il capitano del Napoli che Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di soddisfarne la richiesta economica, presentata dal suo procuratore, per firmare il rinnovo. Tra loro non ci sono stati contatti, l’unica via di comunicazione è stata rappresentata dai colloqui che ci sono stati tra Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato, Cristiano Giuntoli e il manager di Insigne. Al quale è stata prospettata la possibilità che il giocatore possa essere ceduto se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente”, si legge.

Nessun passo in avanti e anzi, il Napoli e Lorenzo Insigne sono separati in casa secondo il sito della rosea: “Il disinteresse del presidente nei confronti dell’attaccante è soltanto la conferma che i due si sopportano, che non hanno alcun piacere di continuare a lavorare insieme. Insigne aspetta che sia De Laurentiis a fare il primo passo, mentre il presidente lo cederebbe volentieri e non ha alcun interesse a incontrarlo. Per dirsi cosa, poi? Il giocatore chiede una cifra intorno ai 6 milioni di euro per rinnovare, mentre la proprietà è ferma ad un massimo di 3,5 milioni più alcuni bonus che permetterebbero al giocatore di raggiungere gli attuali 4,6 milioni che guadagna adesso.

Sia il presidente, sia il capitano inizieranno la stagione consapevoli, ciascuno per i propri interessi, che già a gennaio potrebbe esserci la separazione. L’Inter pare disposta ad attendere l’inizio del nuovo anno per poterlo poi ingaggiare a parametro zero a luglio 2022: se volesse farlo adesso, dovrebbe spendere dai 15 ai 20 milioni di euro per avere il via libera di De Laurentiis. Ipotesi, al momento, improbabile, ma al termine del calcio mercato mancano ancora 11 giorni e, in teoria, ancora tutto può accadere. Tutto certo, ma le possibilità che Napoli e Insigne possano continua insieme sono davvero limitate al minimo", si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)