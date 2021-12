Insigne, sondaggi anche dell’Inter: “Ma l’offerta concreta è un’altra”

I dirigenti dell'Inter sono al lavoro su diversi fronti: il capitano del Napoli, in scadenza a giugno, è tra gli osservati speciali

Gli occhi dell’Inter su Lorenzo Insigne . Già la scorsa estate, il capitano del Napoli è stato accostato ai nerazzurri in chiave mercato. Ora che la scadenza del contratto si avvicina (30 giugno 2022), diversi club ci stanno pensando. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: “Il 4 giugno compirà 31 anni e De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni. La trattativa è in stallo totale : il suo manager Pisacane non la ritiene chiusa del tutto - lo ha dichiarato -, ma contemporaneamente ha specificato di voler definire la situazione a gennaio. Cioè, ora.

Considerando il valore del giocatore, al momento bloccato dal Covid, qualche sondaggio in questo periodo è andato in scena: scambi di info con Inter, Milan, Juve e Lazio, sì, ma l'offerta concreta è quella del Toronto. L'idea è portare Lorenzo in Mls proprio come fu con Giovinco: la proposta è di 7 milioni a stagione per 4 anni, più benefit. Con la possibilità mai scartata di anticipare l'affare, considerando che la stagione comincia a marzo”, si legge.