Inter scatenata: pronti 5 annunci in entrata. Ora 3 uscite prima di nuovi colpi

Romelu Lukaku e non solo: settimana di arrivi e ufficialità in casa Inter. Ma anche di operazioni in uscita

Alessandro Cosattini

Romelu Lukaku e non solo: settimana di arrivi e ufficialità in casa Inter. Si attendono gli annunci di Mkhitaryan e Onana dal primo luglio in poi, ma anche visite e firma di Asllani e Bellanova secondo quanto evidenziato da Tuttosport. Restano calde le questioni Paulo Dybala in entrata e soprattutto Milan Skriniar in uscita. In arrivo una proposta da 70 milioni da Parigi, “cifra congrua per far vacillare il club vice campione d’Italia”, si legge sul quotidiano.

E in entrata il nome caldo è sempre quello di Gleison Bremer, con Nikola Milenkovic come possibile secondo colpo per il reparto arretrato. Per il brasiliano, svela Tuttosport, possibile un contatto tra Inter e Torino. Infine, è atteso un incontro con Felicevich, procuratore di Sanchez e Vidal, per chiudere i rapporti coi due giocatori.