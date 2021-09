Inter, non solo Esposito: le 7 promesse nerazzurre per l’attacco del futuro

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui giovanissimi giocatori dell'Inter monitorati per il futuro dell'attacco: ecco tutti i nomi

Edin Dzeko e Joaquin Correa i colpi per il presente dell’attacco dell’Inter, ma occhio al futuro. I dirigenti nerazzurri osservano con grande attenzione i giovani di proprietà, che hanno lasciato la squadra di Simone Inzaghi per trovare maggiore spazio. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “Le promesse nerazzurre sono state spedite a farsi le ossa in contesti di primo piano, utili ad assicurare il miglior percorso di crescita possibile. Da Esposito e Pinamonti a Colidio e Salcedo, passando per Vergani, Mulattieri e Oristanio, c’è chi sta già brillando con gol e assist pesanti. La maggior parte di loro, salvo gli ultimi due, avrà l’opportunità di crescere in prima divisione, in Italia o in Europa”, si legge.