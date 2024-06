“Inter e Genoa lavorano per trovare l’accordo definitivo per il passaggio di Josep Martinez in maglia nerazzurra. Il portiere ha raggiunto l’accordo economico con l’Inter. I due club lavorano agli ultimi dettagli della trattativa. L'Inter ha proposto due tipologie di offerte: 15 milioni di euro, oppure 10 milioni più il cartellino dell’attaccante Gaetano Oristianio, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari. La fumata bianca è vicina e potrebbe arrivare anche nel weekend”, si legge.