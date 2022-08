Sky – Acerbi-Inter in dirittura d’arrivo: ultimi due ostacoli per chiudere

Gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro di Francesco Acerbi . L’Inter si muove per regalare un difensore a Simone Inzaghi e il centrale in uscita dalla Lazio resta tra le opzioni più accreditate. Ecco le novità in arrivo da Sky Sport sul giocatore classe 1988.

Queste le parole dell’esperto di mercato di Sky Alessandro Sugoni: “Acerbi-Inter, possiamo definirla in dirittura d’arrivo. Inzaghi lo conosce benissimo, entrerebbe in fretta nei meccanismi. La Lazio ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, la cosa che balla è capire se quanto possa essere oneroso il prestito e come risolvere le mensilità di luglio e agosto, che la Lazio non vorrebbe pagare ad Acerbi. Non sembra insormontabile la distanza”, ha detto il giornalista.