SM – Inter, a gennaio acquisto in più: “Inzaghi e dirigenti convinti a puntare su di lui”

Il mercato di gennaio dell'Inter non regalerà grossi colpi di scena, in virtù delle condizioni delle casse del club nerazzurro, ma c'è un giocatore che può rappresentare il vero acquisto in più per la rosa di Simone Inzaghi. Si tratta, come riferisce Sport Mediaset, di Robin Gosens, laterale sinistro vicino a lasciare Milano nell'ultima sessione estiva di campagna acquisti. I club tedeschi lo cercano, ma l'offerta giusta non è ancora arrivata. Da parte sua, l'ex Atalanta, definitivamente smaltito il più serio infortunio della sua carriera, sta ritrovando le sensazioni del periodo di Bergamo ed è pronto a giocarsi le sue carte all'Inter con determinazione massima.