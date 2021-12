Inter, il prezzo per l’addio di Gagliardini. Altra cessione a sorpresa a gennaio?

I due giocatori dell'Inter possono dire addio al club già nel mercato invernale: ecco lo scenario per entrambi

Non solo Matias Vecino. Altri due centrocampisti del’Inter - di fronte alle giuste offerte - possono lasciare Milano già nel mercato invernale. Lo fa sapere Calciomercato.com, che si sofferma su entrambe le situazioni: “Gagliardini e Sensi sono altri due giocatori che potrebbero partire a gennaio se dovessero arrivare offerte ritenute valide. Il primo ha l'etichetta di centrocampista con più gol in rosa dopo Brozovic (14) e in questa stagione ha totalizzato più di dieci partite. Valutazione? Circa 10 milioni di euro. L'ex Sassuolo è subentrato in tre delle ultime quattro partite rimanendo in panchina solo col Real Madrid, in estate la società ha respinto l'interesse della Fiorentina ma la sua avventura in nerazzurro potrebbe essere arrivata al capolinea. Marotta studia come piazzarli ma Inzaghi non guarda al mercato, l'allenatore sa che se ha bisogno loro ci sono. Idee chiare e rosa profonda, per un'Inter che punta dritta allo scudetto”, si legge.