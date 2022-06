Inter, dopo Lukaku è il turno di Dybala: “Questo addio gli farà posto”

Dopo aver chiuso per il ritorno di Romelu Lukaku, l’Inter lavora al colpo Paulo Dybala. Non ha dubbi l’edizione odierna de Il Giornale, per cui la pista si riaccenderà nei prossimi giorni. “Lavori in corso per un quadriennale da 7 milioni annui. A far posto alla Joya nell’attacco nerazzurro sarà Edin Dzeko, che potrebbe essere liberato a zero. Un modo per togliersi uno stipendio pesante (5,5 milioni più 1 di bonus): per il bosniaco c’è il pressing del Valencia di Gattuso, ma occhio alla Juventus che lo stima da anni (Allegri lo voleva già l’estate scorsa) ed è alla ricerca di un vice Vlahovic”, si legge sul quotidiano.