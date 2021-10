Mercato Inter: l’addio di questo giocatore a gennaio sblocca il colpo in entrata

I dirigenti nerazzurri si stanno già muovendo sul mercato per regalare a Inzaghi rinforzi per la seconda parte della stagione

Un addio che può sbloccare un colpo in entrata nel mercato invernale. I dirigenti dell’Inter sono costantemente al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e Calciomercato.com parla così di un interessante incastro di mercato: “Radu a luglio aveva rifiutato un’offerta dalla Spagna, perché non convinto dal progetto e perché certo di potersi giocare qualche carta in nerazzurro. Ma l’Inter non punta su di lui per il futuro e spera di riuscire presto a piazzare il calciatore sul mercato. Dovesse riuscire a farlo già a gennaio, aumenterebbero le chance di portare subito a Milano Onana”, si legge.