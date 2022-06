Sky – Inter, Bellanova in pole su Udogie. Il motivo è prettamente economico

Caccia aperta all'esterno che affiancherà Gosens a sinistra dopo la partenza di Perisic: due nomi su tutti

Gosens era già arrivato a gennaio. Ma dopo l'addio di Perisic c'è da rinforzare la corsia di sinistra e in questo momento sono due i nomi che si fanno per quel ruolo. All'Inter piacerebbero sia Bellanova (Cagliari) che Udogie (Udinese).

Come riportato da Skysport il laterale classe 2000 appartenente al club sardo è in pole tra le idee nerazzurre e i dirigenti sarebbero pronti ad intavolare una trattativa per portarlo a Milano. La preferenza nei confronti del calciatore del Cagliari rispetto ad Udogie è prettamente economica, ha costi meno elevati.