Sky – Inter, affondo per questo nome post addio Casadei: servono oltre 15 mln

L’Inter fa sul serio per Manuel Akanji . Assalto pronto per il difensore, prima scelta sulla lista dei dirigenti nerazzurri per completare la rosa. Ecco quanto raccontato da Sky Sport sul centrale del Borussia Dortmund.

“Con la cessione di Casadei l'Inter può affondare per un difensore. Il club nerazzurro aspettava la cessione per poter presentare un'offerta al Borussia Dortmund per Manuel Akanji, difensore svizzero classe 1995. Il club tedesco chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro e non vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per girare il calciatore solo in prestito”, si legge.