FCIN1908 / Inter, l’agente di Bremer incontra il ds del Torino a Milano: la situazione

Un incontro a Milano per parlare del futuro di Gleison Bremer. Come appurato dall’inviato di FCINTER1908.it a Milano, l’agente del brasiliano Busardò e il direttore sportivo del Torino Vagnati fino a poco fa erano a colloquio in un noto hotel del centro di Milano. I due poi sono andati via insieme in auto dopo il summit. Sullo sfondo c'è l'Inter, che attende novità per il giocatore.