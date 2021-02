Mercato, ag. Cragno: “Non mi stupirei se l’Inter andasse su di lui. I contatti ci sono, lui…”

Intervistato da minutidirecupero.it, Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno, ha parlato anche del futuro del giocatore e del presunto interesse dell’Inter nei suoi confronti. Ecco le sue dichiarazioni:

“I contatti ci sono sempre, per il resto si naviga a vista. A ricordare il mercato com’era prima, oggi sembra di stare in un’altra epoca. La gente di calcio è sempre in contatto, non c’è nessuna notizia in questo. Ciò che è certo è che non mi stupirebbe se l’Inter andasse su Cragno. Credo che insieme a Donnarumma sia uno dei migliori in circolazione, un fuoriclasse del ruolo. Lo sta dimostrando ogni domenica. Il Cagliari è un club importante, che giustamente ha alta considerazione di Alessio, e ciò si ripercuote fisiologicamente sul suo valore di mercato. Oltre alle cifre giuste poi, c’è bisogno che si crei l’opportunità giusta al momento giusto. Se fosse rimasto Massara (oggi ds del Milan, ndr), credo che oggi Alessio sarebbe alla Roma“.

(Fonte: minutidirecupero.it)