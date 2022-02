Inter, occhi sulla punta del futuro: “Già incontrato l’agente di un giovanissimo”

L'Inter sonda il terreno alla ricerca del bomber del futuro. C'è il nome di Scamacca in cima alla lista per l'estate, ma non è l'unico

L'Inter sonda il terreno alla ricerca del bomber del futuro. C'è il nome di Gianluca Scamacca in cima alla lista per l'estate, ma non è l'unico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti di viale della Liberazione avrebbero incontrato l'agente di Agustin Alvarez, attaccante uruguaiano del Peñarol che in Italia piace anche a Fiorentina e Milan. Si tratta di un classe 2001, paragonato in patria a Luis Suarez per caratteristiche fisiche e tecniche.