Inter, due sondaggi dall’Italia per Agoumé: “Ma lui ha scelto un’altra meta”

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista classe 2002, reduce dalla stagione in prestito allo Spezia

L’Inter sta cercando di piazzare anche gli ultimissimi esuberi in questi giorni. Il mercato volge al termine e la società nerazzurra è al lavoro soprattutto sul fronte uscite. Su un baby centrocampista interista ha aggiornato oggi Calciomercato.com: “Una trattativa in chiusura è quella di Lucien Agoumé: dopo il precampionato con i nerazzurri, il centrocampista classe 2002 è destinato a tornare in Francia, al Brest: operazione in prestito secco prima del quale il giocatore firmerà il rinnovo fino al 2024 con l'Inter. Segno che la società continua a credere in questo giocatore per il futuro, dopo le 12 presenze allo Spezia nell'ultima stagione. Per Agoumé sono arrivati anche sondaggi da Sassuolo e Cagliari, ma è stato il giocatore a scegliere la Ligue 1 per puntare a una stagione da protagonista”.