Sky – Inter, nuovo prestito in vista per Agoumé: è vicino al Troyes

Lucien Agoumé può tornare in Francia dopo l'esperienza al Brest. Il Troyes, vittorioso in casa del Monaco nell'ultimo impegno, ha manifestato il suo interesse e ora il centrocampista in uscita dall’Inter è vicino al club francese. Lo fa sapere Sky Sport.