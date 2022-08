Inter, troppo alto il prezzo di Akanji: “La nuova strategia di Marotta”

Manuel Akanji è l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter. Simone Inzaghi aspetta il vice de Vrij e oggi c’è il suo nome in cima alla lista dei dirigenti. Ma occhio alla strategia per il colpo, che può cambiare secondo calciomercato.com.

“Il giocatore è ai margini della squadra di Terzic, gioca poco e ha un contratto in scadenza nel 2023. La prima richieste dei tedeschi però ha spaventato i nerazzurri che si sono visti chiedere oltre 10 milioni. Troppo. Nelle ultime ore però Marotta sta provando a seguire una nuova strategia. Lo svizzero infatti potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a Milano, un modo per valutarlo sul campo e decidere solo in seguito se comprarlo effettivamente. Vista la sua situazione contrattuale però, è necessario che il giocatore rinnovi prima con il suo attuale club, in modo da poter partire in prestito. L’Inter ci sta provando, con l’obiettivo di sfruttare questo incastro di mercato per regalare a Inzaghi l’ultimo tassello del puzzle”, si legge.