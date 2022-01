Inter, prossime due settimane decisive per Alvarez: “Così diventa nome concreto”

La dirigenza dell'Inter pensa anche ad Alvarez per l'attacco: ecco lo scenario in vista della prossima estate

La dirigenza dell'Inter pensa anche a Julian Alvarez per l’attacco. La Gazzetta dello Sport in particolare parla dello scenario per il reparto avanzato dei nerazzurri: “Diventerebbe un obiettivo concreto solo se resisterà nelle prossime due settimane alle avances ricevute da mezza Europa: in estate, i 20 milioni previsti dalla clausola risolutiva del contratto con il River non sarebbero un ostacolo insormontabile”, si legge.