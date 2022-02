Inter-Nandez, clamoroso aneddoto: “Incontri e quella chiamata mai arrivata”

Un retroscena su Nahitan Nandez, che da mesi ormai viene accostato con insistenza all’Inter come possibile jolly a centrocampo

Prima in estate, poi a gennaio. Nahitan Nandez da mesi ormai viene accostato con insistenza all’Inter, come possibile jolly a centrocampo. Nella scorsa finestra di mercato anche Juve, Napoli e Roma ci hanno pensato, ma alla fine Nandez è rimasto a Cagliari. Ecco un retroscena svelato da grandhotelcalciomercato.com, sito dell'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio.

"Incontri in sede nerazzurra l’estate scorsa - quando si parlava anche del terzo ritorno in Sardegna di Nainggolan -, un flirt che sarebbe potuto diventare amore. Inzaghi cercava un giocatore duttile che potesse sia giocare in mezzo al campo ma soprattutto arare quella fascia lasciata libera da Hakimi. Alla fine arrivò Dumfries e con buona sua pace Nandez si è dovuto accontentare di ulteriori mesi a Cagliari. L’urugaiano era rimasto ad Asseminello lo scorso agosto, non andando in ritiro con la squadra, sperando nella chiamata decisiva da Milano. Mai arrivata”, si legge.