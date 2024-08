I nerazzurri stanno per chiudere l'acquisto del promettente centrocampista offensivo classe 2008 del Jönköpings Södra

L'Inter continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di talenti da inserire nel proprio settore giovanile: gli arrivi in questa sessione di mercato dei 2006 Luka Topalovic, Alex Perez e Thiago Romano ne sono un esempio, ma potrebbe non essere ancora finita.

Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe raggiunto un accordo con lo Jönköping Södra (club svedese recentemente retrocesso in terza serie) per il trasferimento a titolo definitivo di Dino Putsen, centrocampista offensivo classe 2008 che ha già fatto il suo debutto in Prima Squadra.