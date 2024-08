Ad annunciarne l'ufficialità in nerazzurro è la Quan Sports Management, agenzia che cura gli interessi del giovane attaccante: "Thiago Romano è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter! Per il nostro esterno d’attacco mancino, classe ‘06, contratto di 5 anni con i nerazzurri In bocca al lupo Thiago!". Il giocatore dovrebbe aggregarsi, nonostante la giovane età, alla prima squadra.