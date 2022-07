Inter-Asllani, le cifre esatte del colpo e tutti i retroscena: decisivo questo incontro

Le cifre esatte dell’operazione Asllani e tutti i retroscena sul colpo. Il sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, fa chiarezza sull’affare chiuso e ufficializzato in settimana dall’Inter. Simone Inzaghi per la prossima stagione avrà infatti a disposizione il vice-Brozovic richiesto alla società a fine campionato.

“Lo scorso aprile c’era stato il primo interessamento da parte dell’Inter. Un pranzo a Milano tra Ausilio, Baccin e l’agente del ragazzo, Elio Berti, che ormai è uno di famiglia. Un incontro di quelli da ricordare: Ausilio aveva snocciolato tutti i dettagli della carriera del giocatore dal settore giovanile in poi, facendo capire di conoscerlo davvero a fondo. Berti aveva ascoltato e poi si era subito consultato con Asllani e i suoi genitori, sempre presenti ma con grande discrezione.

L’Inter quindi aveva continuato a lavorare sotto traccia, lontano dai riflettori: con Corsi, i nerazzurri (che si sono avvalsi anche della mediazione di Luca Puccinelli) hanno trovato l’accordo a 4 milioni di prestito, 10 di obbligo di riscatto e 2 di bonus. Con il centrocampista, la quadratura si era trovata subito, e nemmeno le voci di mercato che riguardavano il Milan e un possibile derby per acquistarlo lo avevano fatto vacillare (i rossoneri, peraltro, non si sono mai fatti avanti con proposte concrete). Berti quindi aveva dovuto aspettare solo tutti i contratti per dire a Krjstian: "Guarda che ci siamo". E allora, sì, anche Asllani aveva sorriso”, si legge sul sito.