Inter, quasi fatta per Asllani. “Accordo con l’entourage: il prezzo e cosa manca”

"Molto presto Kristjan Asllani potrebbe essere un nuovo calciatore dell’Inter. La trattativa non è chiusa, l’Empoli spera in un robusto rilancio del Milan o di qualche squadra straniera (vedi il Newcastle), ma al momento il centrocampista di Elbasan viaggia spedito verso la maglia nerazzurra". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla trattativa che l'Inter ha imbastito per portare a Milano Asllani, una delle rivelazioni dell'Empoli di Andreazzoli al primo anno in Serie A. "Con l’entourage del giocatore esiste un accordo di massima trovato da tempo. Il ragazzo, nei desiderata dei vice campioni d’Italia, dovrà provare allenamento dopo allenamento, e partita dopo partita, a carpire i segreti di Brozovic . Per un inserimento graduale e senza troppe pressioni in prima squadra che poi si tramuterà eventualmente – ma negli anni a venire – in un ballottaggio col croato o forse nella titolarità e nella coesistenza di due giocatori dai piedi più che buono", spiega il quotidiano.