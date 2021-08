Sky – L’Inter non molla Insigne: assalto pronto da subito a una condizione

Gli aggiornamenti sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza al 30 giugno 2022 e nel mirino dei nerazzurri

Il grande punto interrogativo di fine mercato di casa Napoli si chiama Lorenzo Insigne. Soprattutto da quando è entrato nei pensieri dell’Inter, vista la scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Ancora non ci sono stati contatti tra il giocatore e il Napoli per il rinnovo e Sky Sport svela che in un caso Insigne andrebbe subito ai nerazzurri. Nel caso in cui De Laurentiis abbassasse le sue pretese sotto i 25/30 milioni attuali, l’Inter tenterebbe l’assalto.