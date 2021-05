TS – Inter assetata di plusvalenze, Lautaro può andare al Real: “Ecco il peso a bilancio”

Lautaro Martinez è uno degli indiziati principali a lasciare l'Inter nella prossima finestra di mercato. Lo sostiene Tuttosport

"Da una parte l’Inter, che lo ha a bilancio per 11,6 milioni ed è assetata di plusvalenze, dall’altra il Real. Lautaro Martinez sta trattando il rinnovo e la scelta di cambiare agente ha costretto l’Inter a rimettere mano agli accordi presi. Il rinnovo arriverà a prescindere da possibili trattative legate all’argentino, considerato che va premiato il nuovo status raggiunto negli ultimi due campionati. Il Real, dal canto suo, è alla ricerca di un grande attaccante, sa che l’Inter ha necessità di vendere un big entro il 30 giugno per rendere meno importante il passivo nel bilancio e ha proprio in Hakimi un formidabile jolly da giocarsi nella trattativa".