Inter, c’è anche l’Atalanta in corsa per il re degli assist Sosa: la situazione

C’è anche l’Atalanta in corsa per Borna Sosa , esterno già seguito dall’Inter nella scorsa finestra di mercato. La Gazzetta dello Sport oggi ha fatto il punto sull’esterno in vista di gennaio: “C’è anche Borna Sosa nel casting Atalanta per un esterno mancino. Il 24enne croato era già stato vicino al passaggio alla Dea nell’agosto scorso, poi non se n’era fatto nulla sia per la virata su Soppy sia per le richieste esagerate dello Stoccarda, che pretendeva 20 milioni, malgrado ne avesse appena incassati 25 dalla cessione di Kalajdzic al Wolverhampton.

In Germania viene considerato il re degli assist, soprattutto ora che all’Eintracht non c’è più Kostic, altro maestro dei cross. Dopo avere sfornato 23 passaggi decisivi in 87 presenze nelle annate precedenti, in questa stagione Sosa è già a quota 8 in appena 13 gare, tra Bundesliga e Coppa nazionale. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, città in cui è nato, il croato potrà sfruttare la vetrina mondiale in Qatar per far lievitare la propria quotazione. Forza atletica, intensità e cross al bacio però lo rendono un profilo interessante per diversi club, tra cui anche l’Inter”, si legge.