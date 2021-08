Inter, fitti contatti per la punta entro Verona: “Inzaghi preme, corsa a due”

La società nerazzurra si muove su due fronti per rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi: ecco la situazione

Simone Inzaghi in pressing. Il nuovo allenatore dell’Inter attende con ansia l’arrivo di un ulteriore rinforzo per l’attacco dopo il colpo Edin Dzeko. Impossibile per stasera contro il Genoa, ma il tecnico nerazzurro confida di avere un altro attaccante entro la 2a giornata, contro il Verona. Lo assicura oggi La Repubblica: “Marotta e Ausilio sono chiamati alla scelta: Inzaghi preme per avere subito il nuovo attaccante, già per la seconda partita di campionato. Correa-Thuram è insomma un ballottaggio che fino all'ultimo potrebbe regalare emozioni sul mercato, con i calciatori che hanno già accettato la destinazione Inter”.