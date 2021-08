Romano: “Inter, attesa evidente per Duvan Zapata: si sblocca solo così”

Il centravanti colombiano è la prima scelta della società nerazzurra e di Simone Inzaghi per rinforzare l'attacco

Intervenuto in diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del preferito dell'Inter per l'attacco, Duvan Zapata: "La mia sensazione è che l’attesa per Duvan dell’Inter sia evidente. I nerazzurri stanno aspettando che l’Atalanta trovi un’alternativa, ma per il momento questa non c’è. Penso l’alternativa non arriverebbe dall’Italia, non Belotti che si legge in giro, credo più dall’estero. Se l’Atletico non dovesse prendere Vlahovic, potrebbe tornare su Duvan, ma non è un’ipotesi calda. Anche Belotti lo vedo ancora in Italia, da capire se al Torino o no”.