Inter, occhi su un baby attaccante in B: “I dirigenti torneranno a visionarlo”

Gli uomini mercato dell'Inter si guardano attorno per presente e futuro: nel mirino un attaccante che gioca in Serie B

Un nome da tenere d’occhio per il futuro, più che per il presente. L’Inter osserva da vicino Lorenzo Lucca, una delle sorprese dell’inizio di stagione del Pisa. Classe 2000, il giocatore l’anno scorso ha segnato 13 gol con la maglia del Palermo e ha iniziato la Serie B con due splendidi gol contro l’Alessandria. Come sottolineato da Calciomercato.com, “la doppietta contro i Grigi, sotto gli occhi degli scout dell'Inter, e la chiamata dell'Under. Un traguardo ma anche un punto di partenza. Per arrivare in alto il cammino è lungo e ricco di ostacoli, solo con il duro e una sana alimentazione - per sua stessa ammissione - si possono ottenere i risultati. La Serie A è un obiettivo, magari con il Pisa. Con il quale dovrà confermarsi a livello realizzativo, per sognare in grande. Il grande salto, la Nazionale di Mancini e la chiamata dell'Inter, che tornerà a vederlo da vicino. A partire da domani”, si legge.