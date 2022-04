Mercato Inter, bagarre per Cambiaso: “Corsa a quattro e prove d’anticipo”

C’è anche l’Inter in corsa per Andrea Cambiaso, esterno rivelazione del Genoa in questa stagione. Si preannuncia una vera e propria bagarre

C’è anche l’Inter in corsa per Andrea Cambiaso, esterno rivelazione del Genoa in questa stagione. Ecco gli aggiornamenti da calciomercato.com sul futuro del giocatore, molto apprezzato dalle big italiane: “Il Napoli vuole anticipare la concorrenza di Milan, Inter e Juve per Andrea Cambiaso. Il terzino classe 2000 del Genoa ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e sta guardandosi attorno per il suo futuro. Il Napoli ha in programma un contatto con il club ligure per provare a bruciare tutti nei prossimi giorni”, si legge.