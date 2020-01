Libero – Inter, anche il Barça su Giroud: lo scenario. Tre nomi per il centrocampo

Il mercato dell’Inter si chiude con Eriksen? Non proprio. I nerazzurri sono ancora attivi su due fronti: il centrocampista e l’attaccante. .La probabile partenza di Vecino (c’è l’Everton) induce l’Inter a non precludere l’ipotesi di prendere un altro centrocampista. “Si è parlato di Kucka (32 anni) del Parma, ma anche D’Aversa è alle prese con i ko di Kulusevski e Grassi; di Aranguiz (30) in scadenza col Bayer; del solito Vidal (32), ma i rapporti col Barcellona sono sempre freddi”, sottolinea l’edizione odierna di Libero.

VICE-LUKAKU – L’Inter, poi, cerca un’alternativa a Romelu Lukaku: restano in prima fila Giroud, nonostante per il bomber del Chelsea si è mosso anche il Barcellona, e Fernando Llorente.