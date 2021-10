Inter-Barella, filtra grande positività sul rinnovo: passi avanti nelle ultime ore

L'Inter è pronta a blindare Barella: trattativa sempre più vicina alla chiusura per il rinnovo di contratto

Il rinnovo di Nicolò Barella si vicina. Proseguono i dialoghi tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage del centrocampista per prolungare l’intesa, in scadenza nel 2024. Come riporta Tuttosport, i contatti restano costanti. "Dalla società nerazzurra filtra grande positività, grazie ai passi in avanti che sono stati fatti proprio nelle ultime ore. Certo, il nuovo stipendio dell’atleta dovrà essere commisurato a un giocatore fondamentale nella mediana interista e in quella dell’Italia di Mancini, tenendo pure conto che Barella, possibile futuro capitano nerazzurro, è entrato nell’elenco dei 30 giocatori finalisti per il Pallone d’Oro”, si legge.