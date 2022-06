Sky – Inter, non solo Tottenham: su Bastoni c’è anche il Manchester United

Un’altra squadra inglese interessata ad Alessandro Bastoni. Oltre al Tottenham di Antonio Conte, svela Sky Sport, c’è anche il Manchester United sulle tracce del centrale difensivo dell’Inter. Ecco quanto evidenziato dal sito di Gianluca Di Marzio: “Alessandro Bastoni piace tanto in Premier League: il Tottenham di Antonio Conte ha già avviato i contatti sia con l'Inter che con il giocatore, senza però formulare ancora un'offerta precisa. Ma non solo: nelle ultime ore anche Manchester United si starebbe muovendo per il 23enne centrale nerazzurro.