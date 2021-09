CM – Inter, spunta il nome di Simone Bastoni: “Sfida ad altre due big italiane”

Un nome nuovo per i nerazzurri: occhi in casa Spezia, l'esterno è tra gli osservati speciali di Marotta e Ausilio

L'Inter osserva con attenzione, ma non è la sola. Gli occhi dei dirigenti nerazzurri sono puntati su Simone Bastoni, ancora in gol oggi con lo Spezia. Come sottolinea Calciomercato.com, "per il terzino si accendono anche le luci del mercato con tre big del nostro campionato che lo stanno facendo seguire. Si tratta di Inter, Napoli e Lazio che già nel corso del passato campionato avevano seguito la sua crescita".