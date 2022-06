Inter, Bellanova in pole per la fascia: “Nelle idee del club a sinistra andrà…”

Inter a caccia di un esterno dopo l'addio di Ivan Perisic. Lavori in corso per Beppe Marotta e Piero Ausilio, in pole oggi c'è un nome su tutti: quello di Raoul Bellanova. Classe 2000, si è messo in mostra la scorsa stagione sulla fascia destra del Cagliari. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, "da Inzaghi andrebbe a completare la batteria degli esterni di destra in coppia con Dumfries, mentre l’alternativa a Gosens a sinistra diventerebbe Darmian, con Dimarco jolly utile in caso di necessità (Simone lo preferisce nei tre di difesa)", si legge.