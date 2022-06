Lukaku rifiuta tutti, vuole solo l’Inter: Big Rom pronto a fare questo passo

L'attaccante belga non ascolta eventuali offerte provenienti da altri top club, il suo desiderio è quello di tornare a Milano

Gianni Pampinella

Un anno in Purgatorio prima di tornare in Paradiso. Romelu Lukaku insiste, vuole l'Inter. Tanto che l'attaccante belga è disposto a rinunciare a una buona di soldi pur di tornare a Milano, lì dove era stato incoronato re. La missione di Big Rom non è per niente facile, anzi quasi impossibile: chiedere al Chelsea di lasciarlo partire in prestito dopo il grande esborso della scorsa estate.

"È dallo scorso Natale che Lukaku manda messaggi pubblici e privati all’Inter, chiamando dirigenti e allenatore, compagni e presidente, pronto a lasciare un terzo di stipendio a Londra, cercando ogni strada percorribile per rendere possibile l’impossibile. Ovvero andare via in prestito, magari gratuito dallo stesso club che lo ha comprato un anno fa per 115 milioni", sottolinea Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera.

"Nessuno dell’Inter farà formalmente il primo passo, è anche una questione di rispetto per chi ha fatto un simile investimento solo un’estate fa e non senza momenti di tagliente tensione tra le parti. Peraltro il Chelsea ha appena cambiato proprietà, dovrà decidere se affidare il mercato ancora a Marina Granovskaia, la manager che non ama le brutte figure e costrinse Lukaku a chiedere mediaticamente scusa dopo la letterina d’amore spedita sotto l’albero interista. Lui farà di tutto per farsi ascoltare, pronto a contattare direttamente il nuovo proprietario e rifiutando ogni altra corteggiatrice di mercato".

(Corriere della Sera)