CM – Inter, l’idea Belotti c’è stata: resta nei radar, ritorno di fiamma se…

Il Gallo resta nel mirino dei nerazzurri per il futuro: la pista può tornare calda soprattutto a questa condizione

Il nome di Andrea Belotti di nuovo accostato all'Inter. Lo fa Calciomercato.com, che spiega la situazione ora che il mercato è terminato. Può tornare d'attualità come pista per i nerazzurri soprattutto a una condizione: "L'idea Andrea Belotti c'è stata, ma ora che il mercato è chiuso e che Joaquin Correa è arrivato a Milano e si è già preso l'Inter, il futuro del Gallo non è più così vicino ai piani nerazzurri. Se non rinnoverà il contratto coi granata la possibilità di un ritorno di fiamma ci potrà essere, ma oggi Belotti è lontano dall'Inter", si legge.