È Bento la priorità di casa Inter per il ruolo di secondo portiere . Emil Audero non verrà infatti riscattato dalla Sampdoria e per la dirigenza il vice Sommer è ora un obiettivo da chiudere nel minor tempo possibile. Diversi i profili monitorati, tra questi c'è anche Martinez del Genoa, ma Bento è in cima alla lista.

L'Athletico Paranaense chiede circa 15 milioni di euro per il portiere, una cifra che l'Inter è disposta a investire per assicurarsi un portiere per presente e soprattutto futuro (è un classe 1999). L'idea, infatti, è quella di averlo come vice Sommer almeno per la prossima stagione, per poi decidere se affidargli o meno la maglia da titolare per la successiva (lo svizzero 35enne è in scadenza al 30 giugno 2026).