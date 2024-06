Ieri Gianluca Di Marzio in serata ha fatto il nome di Dan Ndoye per l’Inter in chiave mercato: ecco ulteriori aggiornamenti da Sky

Alessandro Cosattini Redattore 5 giugno 2024 (modifica il 5 giugno 2024 | 16:31)

Ieri Gianluca Di Marzio in serata ha fatto il nome di Dan Ndoye per l’Inter in chiave mercato. Il sito di Sky Sport ha approfondito la situazione dell’esterno: “Il classe 2000 del Bologna, che nella stagione del ritorno dei rossoblù in Europa ha giocato prettamente in attacco, è un profilo valutato dai nerazzurri.